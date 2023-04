Ottantenne si sveglia e trova un immigrato marocchino che dorme sul divano di casa sua

Mattinata con pessima sorpresa per un ottantenne che vive da solo nella sua casa a Umbertide, in provincia di Perugia. L’anziano si è svegliato e ha trovato un immigrato che dormiva sul divano dell’appartamento avvolto dalle coperte. Uno spavento enorme, per l’ottantenne, che ha iniziato a urlare svegliando di soprassalto l’uomo che, immediatamente, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Poi i carabinieri lo hanno identificano: si tratta di un marocchino di 46 anni residente a Tuoro sul Trasimeno. Deve rispondere alle accuse di violazione di domicilio e danneggiamento.

Nella casa dell’ottentenne attraverso la porta-finestra

Infatti, l’immigrato, per entrare nella casa ha rotto una porta-finestra al piano terra. I militari, subito dopo la denuncia dell’anziano, hanno visionato le registrazioni delle telecamere posizionate nella zona. Hanno raccolto le testimonianze di persone che avevano visto l’extracomunitario fuggire a piedi e quindi a bordo di un’automobile.

L’extracomunitario probabilmente era ubriaco

Raccolti tutti gli elementi i carabinieri hanno identificato il responsabile della violazione di domicilio. Riguardo alle motivazioni del gesto, i militari presumono che l’extracomunitario fosse ubriaco e non riuscendo a tornare a casa si è introdotto nell’appartamento del pensionato ottentenne.