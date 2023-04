Malattie rare, Rocca: «Sosterremo i centri di ricerca ematologici che aiutano i malati»

Malattie rare, scende in campo il governatore Francesco Rocca. «La Regione Lazio sosterrà i centri di ricerca ematologici che, con passione e abnegazione, offrono quotidianamente cura e assistenza ai malati e alle loro famiglie. Chi è colpito da una malattia rara vive un doppio dramma: quello delle cure e quello dell’emarginazione. Le Istituzioni hanno il dovere di non lasciare soli i pazienti e chi è loro accanto. Noi non lo faremo». Lo afferma il presidente della Regione Lazio, che ha la delega alla Sanità, in un messaggio inviato alla presidente di Fedemo Cristina Cassone, in occasione del convegno “Progressi della ricerca e carenze dell’assistenza alle Mec”, promosso a Roma da Fedemo in occasione della XIX Giornata mondiale dell’emofilia.

Malattie rare, Rocca e la Giornata mondiale dell’Emofilia

Quello delle malattie rare è un tema importante che Rocca solleva.«La Giornata mondiale dell’Emofilia – sottolinea – ci invita a mantenere alta l’attenzione su questa malattia rara, congenita ed ereditaria del sangue che, troppo spesso, porta il paziente a vivere anche una condizione di solitudine. Ho molto apprezzato il claim scelto dalla Fedemo, la Federazione delle associazioni emofilici, “Ieri utopia, oggi terapia”. Rappresenta bene il lungo percorso compiuto dalla ricerca per migliorare la qualità della vita dei circa 5mila italiani che ne soffrono. Anche se la sfida con la malattia non è stata ancora completamente vinta, le premesse sono incoraggianti: gli ultimi trent’anni di ricerca, soprattutto quella italiana, ai vertici del mondo, hanno cambiato la storia di questa patologia».

Valdastro nuovo presidente della Croce Rossa Italiana

Rosario Valastro è ufficialmente il nuovo Presidente della Croce Rossa Italiana. Già Presidente facente funzione della Cri a seguito delle dimissioni di Francesco Rocca, per ben due mandati Vicepresidente dell’Associazione, Valastro è stato eletto con oltre 370 preferenze (oltre il 62% dei votanti). Nel Consiglio Direttivo Nazionale sono stati eletti Adriano De Nardis, già Presidente del Comitato regionale Lazio della Cri, Debora Diodati, già Presidente del Comitato CRI di Roma Area Metropolitana, e Antonino Calvano, già Consigliere nazionale della Croce Rossa Italiana. Eletto come Rappresentante dei Giovani della Cri, Edoardo Italia.