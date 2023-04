Il piano del governo per le famiglie: ridurre le tasse a chi fa figli. In arrivo l’idea “concreta” di Giorgetti

Ridurre le tasse a chi fa figli: il piano del governo per le famiglie, la mossa concreta di Giorgetti per combattere la denatalità. Una proposta che il sottosegretario Bitonci condivide, e su cui rilancia con la proposta di «una detrazione di 10.000 euro l’anno per ogni figlio a carico». Sarebbe questa la strategia dell’esecutivo per promuovere la natalità e invertire una tendenza che, da tempo, segnala una crisi demografica sempre più a rischio endemico. Un’idea concreta, che Giancarlo Giorgetti vorrebbe presentare entro l’anno, e su cui – secondo il quotidiano Il Foglio, che ha annunciato la notizia ripresa da stampa e web – il ministro dell’Economia sarebbe al lavoro, puntando alla formulazione di una «proposta politica» per il futuro demografico del Paese.

Il piano del governo per le famiglie e contro la denatalità: l’idea concreta di Giorgetti

Una strategia che Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese in quota Lega, commentando le indiscrezioni, ha a sua volta rilanciato. Quantificandola in una proposta indirizzata alle famiglie con uno o più figli a carico, pari a «10mila euro di detrazioni all’anno fino alla laurea» dei ragazzi. E precisando a stretto giro: «Questo non significa abbandonare l’assegno unico ma, oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10.000 euro l’anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi, anche universitari. E per tutti i nuclei, senza limiti di reddito. Si otterrebbe così – conclude il sottosegretario – una doppia incentivazione e un’azione di contrasto alla denatalità. Con l’assegno unico universale una misura diretta mensile di sostegno. Mentre con la detrazione, un taglio consistente della tassazione a favore delle nostre famiglie».

E Bitonci rilancia: 10mila euro di detrazioni all’anno fino alla laurea

Una proposta di buon senso, insomma, quella a cui sta lavorando il ministro Giorgetti, che Bitonci definisce «assolutamente condivisibile». In quanto, «per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico». Secondo Il Foglio, dunque, Giorgetti starebbe preparando un dossier con una «idea clamorosa» sintetizzabile con lo slogan «niente tasse per chi fa figli». «La proposta di Giorgetti, che a nome dell’esecutivo il ministro formalizzerà nei prossimi giorni – scrive ancora il quotidiano – è questa: presentare entro l’anno un bonus famiglie modello “110%“, pensato per i genitori con figli. In sintesi: niente tasse per chi fa figli», proprio come indicherebbe il motto, incisivamente e sinteticamente.