Gualtieri gioca a carte sul cellulare in pieno Consiglio comunale. Figuraccia, il web lo ridicolizza (video)

Quando si parla di emergenze romane… Il sindaco Roberto Gualtieri è stato “pizzicato” mentre giocava a carte sul cellulare durante una seduta dell’Assemblea capitolina. Nel mezzo del dibattito tra consiglieri. Pubblicato da Affari italiani, il video ritrae il primo cittadino alle prese con una partita di Tressette su smartphone. La seduta durante la quale è stato girato il breve filmato è quella durante la quale si trattava del futuro di Multiservizi; e l’acquisizione della partecipata di Ama per cui lavorano i bidelli e inservienti delle scuole dell’infanzia. Insomma, a Gualtieri importavano ben poco tutte queste quisquilie, evidentemente. La circostanza ha dell’incredibile.

Gualtieri sorpreso a giocare a carte durante il dibattito

Immediate le polemiche dell’opposizione in Campidoglio. Rachele Mussolini, consigliera di Fratelli d’Italia, scrive su Facebook: «Tutto il resto è noia caro Sindaco…». Nel pieno delle emergenze della Capitale tale atteggiamento è vergognoso. Con Roma allo stato brado, avere un sindaco inesistente come lui è un dramma. Gli sfottò si sprecano sui social: “Il Consiglio Comunale annoia? – si legge su il Giornale – il sindaco di Roma Gioca a scopa”. Fioccano le ironie, anche se non c’è nulla da ridere: “Finalmente un sindaco che si fa il mazzo” ha twittato un utente. “Sindaco – scrive un altro – l’ha preso il Settebello? No, perché mentre Roma cade a pezzi il sindaco gioca a scopa, perché in Consiglio si annoia”. E pensare che in una città come questa di cose da fare per non annoiarsi ci sarebbero. Non fare il sindaco, per esempio, ruolo per il quale non è tagliato, diciamolo.

I social: “finalmente si fa il mazzo…”

“Abbiamo trovato una competenza di Gualtieri: la scopa” scrive un altro ancora. “Ci vorrebbe il classico tapiro d’oro di Striscia la Notizia” scrive un altro utente. La notizia è arrivata in un giorno in cui la seduta dell’Assemblea capitolina si divideva in due riprese: una prima parte dedicata ai lavori la discussione sull’istituzione del consiglio del cibo; e una seconda parte con un consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni sulla gestione dell’azienda capitolina Ama. «Permettetemi di ringraziare Ama e suoi operatori per il lavoro molto impegnativo ma positivo; durante una prova come quella delle recenti vacanze pasquali dove abbiamo visto il record assoluto di 1,1 milioni di turisti presenti. E la struttura reggere e più che decorosamente consentire alla città di accogliere così tante persone». Le ultime parole del sindaco prima dell’irrinunciabile partitina…