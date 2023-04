Giovane nigeriano non ha il biglietto e aggredisce una dipendente dell’Anm a Posillipo

Ennesimo episodio di violenza su un autobus, vittima una dipendente dell’Anm. All’ora di cena, una chiamata alla centrale operativa mette in moto i carabinieri che intervengono a via Posillipo, a Napoli. È un agente amministrativo dell’Anm a chiedere aiuto al 112. Un 22enne immigrato senza fissa dimora – originario della Nigeria – non ha con sé il biglietto. E non ne vuole sapere di mostrare i propri documenti né tantomeno di scendere dall’autobus di linea.

L’aggressione alla dipendente dell’Anm

Gli animi si iniziano a scaldare. L’uomo minaccia e aggredisce la dipendente dell’Azienda napoletana con vistosi spintoni strattonandola più volte. L’autista del mezzo è costretto a fermarsi con gli altri pendolari all’interno dell’autobus. Proprio all’altezza della linea 2401 arrivano i carabinieri che con non poche difficoltà bloccano e arrestano il ventiduenne.

Il nigeriano sotto accusa

Il nigeriano dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio.