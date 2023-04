Faccia a faccia tra un uomo e un orso entrato in casa: lo sguardo impaurito poi la fuga (video)

Non tutti gli orsi vengono per nuocere, come accaduto in Trentino con il giovane runner Andrea Papi, vittima di un’aggressione fatale. Un incontro ravvicinato con un orso in giardino, negli Stati Uniti, si è risolto favorevolmente anche grazie al sangue freddo dimostrato da un uomo, David Oppenheimer, che mentre si stava rilassando su una sdraio si è visto spuntare un orso nel giardino. Il confronto ravvicinato, come documenta il video pubblicato sui social, dall’uomo che vive in North Carolina, è durato qualche secondo: Oppenheimer è rimasto pietrificato, l’orso è fuggito.

Un orso minaccia una famiglia anche in Trentino

Un video altrettanto impressionante è stato divulgato in Trentino da una famiglia che percorreva, in auto, una strada ciclabile all’altezza della falegnameria di Malosco: “Abbiamo visto un orso a non più di dieci metri da noi – ha raccontato al Corriere del Trentino Mastria, che prima di allontanarsi è riuscita a filmare l’animale -. Stava mangiando qualcosa a terra e quando si è accorto della nostra presenza si è alzato sulle zampe posteriori. A quel punto abbiamo pensato che fosse meglio accelerare ed allontanarci”.