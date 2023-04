È morta a 102 anni Anna Marcacci, per tutti semplicemente “la mamma di Paolo Brosio”

Si è spenta nella notte Anna Marcacci, l’arzilla centenaria – aveva compiuto 102 anni lo scorso 7 aprile – nota semplicemente come la mamma di Paolo Brosio. Una donna di grande fede, dal temperamento forte e dotata di garbata vis ironica, che con simpatia e piglio, rivelati sempre con il sorriso sulle labbra, era diventata negli anni un personaggio noto, al pari del figlio giornalista. A fianco del quale, non a caso, è apparsa spesso in tv, in programmi come Quelli che il calcio su Rai 2, o registrando con lui anche degli spot pubblicitari.

È morta Anna Marcacci, per tutti la mamma di Paolo Brosio

Nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo. Dopo trent’anni passati in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del Monferrato. Recentemente, nonostante avesse festeggiato il suo 102esimo compleanno davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, la mamma di Brosio aveva accusato diversi problemi di salute, per i quali era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia. Una degenza a cui +è seguito il trasferimento al San Camillo di Forte dei Marmi, dove stanotte Anna Marcacci si è spenta, accompagnata dalle preghiere e dall’affetto del figlio. E di tutti coloro che le hanno voluto bene.