Dalla Finlandia alla Francia, soffia forte il vento di destra: Le Pen in testa a tutti i sondaggi

Se domenica prossima si votasse in Francia per il primo turno delle presidenziali, i francesi sceglierebbero in maggioranza Marine Le Pen, capogruppo Rassemblement National, a fronte di qualunque candidato della maggioranza. Questo quanto emerge da un sondaggio Ifop-Fiducial per Sud Radio e Le Figaro Magazine, mentre – in piena crisi sulla riforma delle pensioni – il governo ha avviato consultazioni per cercare di uscire dall’impasse. Dopo la Finlandia, dunque, anche in Francia il vento di destra spira forte, come in Italia, del resto…

In Francia Marine Le Pen approfitta delle proteste sulle pensioni

Se il candidato della maggioranza fosse al primo turno il leader del Modem François Bayrou l’ex presidente del Rassemblement National potrebbe raccogliere fino al 36% dei consensi. Dalla parte della maggioranza il più popolare al primo turno risulterebbe l’ex premier Edouard Philippe, con il 26% a fronte di una sinistra divisa, il 28% se la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, coalizione fondata nel maggio scorso da una coalizione di partiti di sinistra ed ecologisti) presentasse un candidato unico. Al primo turno delle presidenziali del 2022, Marine Le Pen aveva ottenuto il 23,5%, al secondo posto dietro Emmanuel Macron, al 27,8%.

A favore della Le Pen gioca anche il braccio di ferro in atto tra il governo francese e la “piazza” sulla riforma delle pensioni. “Questa riforma è ingiusta, mal preparata, mal concepita, mal presentata. Quando ci si trova di fronte a un voto potenzialmente contrario, come ovviamente sarebbe stato, si deve ritirare perché, ancora una volta, questa è la democrazia“, aveva attaccato nei giorni scorsi Marine Le Pen.