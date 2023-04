Cristina Campo, centenario fecondo di riscoperte: esce un libro sulla schiva poetessa che aveva sete di assoluto

Figura schiva e misteriosa, a lungo dimenticata, poi riscoperta, un’opera non classificabile in un preciso genere letterario: chi era Cristina Campo? Nell’anno del centenario della nascita (era nata il 29 aprile del 1923), studiose e filosofe approfondiscono le molte anime di una voce poetica finalmente ritrovata. Nasce così il volume Cristina Campo. Il senso preciso delle cose tra visibile e invisibile (edizioni Mimesis), a cura di Chiara Zamboni.

L’interesse per la poesia e per le poetesse

Come ha scritto Davide Brullo sul Giornale, “nel canone della Campo figurano Giovanni della Croce e John Donne – tradotto per Einaudi nel 1971 –, Hugo von Hofmannsthal e Thomas S. Eliot, Simone Weil, Lawrence d’Arabia, Emily Dickinson. Coltivò un legame epistolare con William Carlos Williams (che tradusse, con genio, per Scheiwiller e per Einaudi, sotto l’astro di Vittorio Sereni); tra i suoi ultimi lavori, spiccano le versioni di alcuni testi di Efrem Siro, padre dell’innografia cristiana – genere da tempo sotto disprezzo – e di un paio di poemi di Peter Lamborn Wilson, alias Hakim Bey, amico di William Burroughs, guru della controcultura, incauto incrocio tra Henry Corbin e Timothy Leary. Nel 1953, per Gherardo Casini Editore, cercò di realizzare un’opera per l’epoca rivoluzionaria: Il libro delle ottanta poetesse, «una raccolta mai tentata finora delle più pure pagine vergate da mano femminile attraverso i tempi»”.

La riscoperta di Cristina Campo

Cristina Campo – poco apprezzata dalla società letteraria del suo tempo e oggi riscoperta come figura tra le più significative del Novecento – fu meticolosa e assidua nel curare lo stile, la ricerca della perfezione, l’attenzione per il simbolo, per tutto un immaginario, dunque, che la trascinava lontano dal quotidiano, dalla corruzione continua che il tempo opera sulle cose e sugli uomini (di qui anche i suoi studi sulle categorie della fiaba). Amava ciò che è piccolo, ha scritto di lei Pietro Citati, e “aveva un senso sovrano del limite, del confine, lei così smisurata nell’animo”. Forse per questo non scrisse mai romanzi ma solo brevi poesie.