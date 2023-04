Carabiniere salva una giovane ad Alessandria che minacciava di gettarsi nel fiume. Il grazie di Giorgia Meloni

«Mia figlia mi ha detto in una videochiamata di aver intenzione di lanciarsi – ha raccontato ai carabinieri la donna – Era seduta in precario equilibrio sul parapetto del ponte». Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile che, con rapidità e cautela, ha raggiunto la ragazza. Un carabinieri si siede accanto alla ragazza e riesce a conquistare la sua fiducia, tranquillizzandola quando arrivano i soccorsi e riuscendo a riportarla in salvo. Una missione per la quale la premier Giorgia Meloni ha ringraziato l’Arma per la sensibilità e il coraggio con cui i carabinieri hanno salvato la vita della giovane.

Grazie all’Arma dei @_Carabinieri_ per l’umanità, la sensibilità e il coraggio con cui hanno salvato la vita di questa ragazza. Riporto il loro racconto ⬇️ pic.twitter.com/VsAhtB4LuY — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 5, 2023