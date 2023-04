Berlusconi, il video dei giocatori del Monza e il fan venuto da Lecce: “Resto qui finché non esce”

«Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince». Anche i giocatori e lo staff tecnico del Monza si uniscono al coro di messaggi di affetto e vicinanza nei confronti di Silvio Berlusconi, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica. Il video sta facendo il giro del web.

Commuove il video del Monza per Berlusconi

Per salutare il proprio presidente, il club biancorosso ha scelto le stesse parole usate dall’ex premier più volte nei suoi discorsi ai giocatori, quando spesso è sceso negli spogliatoi. E che sono scritte addirittura sui muri degli spogliatoi dello U-Power Stadium. Nel video, girato sul campo di allenamento e pubblicato sui canali social della squadra, giocatori e staff aggiungono: «Forza presidente, ti aspettiamo presto».

Il fedelissimo che ha affrontato 10 ore di treno: “Non me ne andrò finché non uscirà”

Arriva anche lo striscione dei tifosi del Monza a sostenere il leader di Fi e patron della squadra di calcio. ‘Forza Silvio Monza è con te’ firmato dalla curva Davide Pieri é comparso su un grande drappo bianco appeso alla rete esterna dell‘ospedale. “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince” è la frase che da sempre Berlusconi usa per incitare la squadra prima delle partite. Stavolta i calciatori del suo Monza l’hanno scelta per lui. Ma non sono gli unici, calciatori e staff, a lasciarsi trasportare da manifestazioni di affetto e solidarietà. C’è chi ha affrontato oltre 10 ore di treno per portare la sua solidarietà a Silvio Berlusconi. E’ Marco Macrì detto ‘il fedelissimo’ , arrivato a Milano da Alliste in provincia di Lecce. E ha piazzato un cartellone con la scritta ‘Il Salento è con te’ davanti all’ingresso dell‘ospedale. “Non me ne andrò fino a quando non uscirà –ha detto- : non è politica o calcio, viene dal cuore. Andrei anche al Polo nord perché come Silvio non c’è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento. Vado anche ai suoi compleanni, lo seguo da 15 anni‘”.

Lettere e doni: arriva anche Falco T, il “tatuato”

Non ci sono solo sciacalli. Arrivano anche lettere e doni per Silvio Berlusconi, pompelmi, lettere e omaggi. Singolare l’ingresso al San Raffaele di un incappucciato e con gli occhiali da sole.