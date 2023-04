Al via il laboratorio “Pensare l’immaginario italiano”: anche Sangiuliano al convegno degli intellettuali di destra

Domani a Roma, all’hotel Quirinale in via Nazionale, alle ore 9,30, al via il convegno “Pensare l’immaginario italiano, Stati generali della cultura”. Una giornata di incontri e conferenze con amministratori locali, associazioni, fondazioni, operatori culturali, intellettuali, giornalisti. L’iniziativa è stata pensata e organizzata da Francesco Giubilei, intellettuale di area dell’assoziazione Nazione Futura, da Emanuele Merlino, caposegreteria del ministero della Cultura e da Alessandro Amorese, deputato FdI e capogruppo alla Commissione cultura della Camera.

Parteciperanno agli Stati generali più di settanta operatori della comunicazione oltre agli amministratori locali, questi ultimi coordinati da Raffaele Zanon. Lo scopo è creare sinergie creative tra editori, associazioni, fondazioni, giornalisti interessati alla diffusione delle idee e dei valori riconducibili alla destra. Tutto ciò emancipando la destra stessa da ogni forma di complesso di inferiorità. Si può parlare in proposito di riappropriazione dell’agenda culturale della nazione dove è il momento di non lasciare solo alla sinistra il monopolio delle priorità. In tempi in cui le minoranze ideologiche a colpi di cancel culture pretendono di pensarsi come maggioranze è bene difendere, da conservatori, l’identità italiana e al tempo stesso porsi obiettivi di lungo termini sugli approdi da raggiungere. Di qui l’idea del convegno “Pensare l’immaginario”, che vedrà nella mattinata anche un confronto tra le Fondazioni e le associazioni tra cui la Fondazione An, rappresentata da Giuseppe Valentino. Ci saranno inoltre il centro Studi Pino Rauti, Fare Futuro (Luigi Di Gregorio), Nazione Futura (Davide Gabriele), New Direction (Antonio Giordano), Arsenale delle idee (Manuela Lamberti), Rete Liberale (Riccartdo Lucarelli), Lodi Liberale (Lorenzo Maggi), Fondazione Tricoli (Tommaso Romano), Centro Studi Machiavelli (Daniele Scalea), Officine di Hermes (Fulvia Toscano).

La partecipazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è in programma alle 14,30. La giornata si articolerà in undici panel cui parteciperanno tra gli altri il sottosegretario Gianmarco Mazzi, lo scrittore Andrea Di Consoli, Alessandro Giuli, Marcello Veneziani, Alessandro Campi, Giuseppe Parlato, Giampaolo Rossi, Angelo Mellone, Pietrangelo Buttafuoco, Pietro Senaldi, Francesco Borgonovo, Luciano Lanna, Davide Rondoni e Stefano Zecchi. Alle 17,50, infine, è in programma un intermezzo che vedrà protagonista Federico Palmaroli in arte Osho.

