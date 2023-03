Va all’asta il bracciale preferito di Marlene Dietrich: lo indossò per il film di Hitchcock “Paura in palcoscenico”

L’iconico bracciale di rubini e diamanti “Jarretière” di Van Cleef & Arpels della star hollywoodiana Marlene Dietrich (1901-1992) andrà all’asta da Christie’s a New York il 7 giugno. Acquistò il gioiello nel 1937 e lo indossò in seguito nel film giallo “Paura in palcoscenico” del regista Alfred Hitchcock del 1950. L’attrice tedesco-americana fu vista indossare il prezioso bracciale anche in occasione degli Academy Awards del 1951.

“Jarrettière” fa parte della collezione di gioielli di Anne Eisenhower, la defunta designer d’interni, che era anche la nipote del presidente americano Dwight Eisenhower, che nel corso della sua vita ha accumulato una serie di pezzi spettacolari prima di morire lo scorso luglio. La casa d’aste ha spiegato che la sua collezione è “roba da leggenda di Hollywood”. Anne Eisenhower acquistò il gioiello dagli eredi della Dietrich nel 1992. Si stima che il bracciale sarà venduto a un prezzo compreso tra i 2,5 e i 4,5 milioni di dollari.

La vendita, intitolata semplicemente “The Magnificent Jewels of Anne Eisenhower”, comprenderà 30 tesori rari. Tra i lotti spicca un anello con diamante di 20,54 carati, che dovrebbe essere venduto a un prezzo compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di dollari. Un altro pezzo forte è la collana di zaffiri e diamanti “Waterfall” di Van Cleef & Arpels, con cui la stessa Eisenhower veniva fotografata in occasione di eventi mondani: potrebbe essere battuto per una cifra compresa tra 300.000 e 500.000 dollari. Per finire, la vendita include un bracciale di diamanti Art Déco di Cartier (stima 150.000-250.000 dollari) e un’ambita spilla Panthère di Cartier (stima 100.000-150.000 dollari).