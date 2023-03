Uomo ucciso da un’ameba mangia cervello: aveva fatto lavaggi nasali con l’acqua del rubinetto

Un uomo è morto dopo aver contratto un micidiale microrganismo, un’ameba microscopica anche nota come “mangia cervello”. Il fatto è accaduto in Florida e ne dà notizia la Cnn.

L’uomo, che è deceduto la scorsa settimana, risiedeva nella contea di Charlotte: probabilmente, secondo le autorità sanitarie, si era fatto un lavaggio nasale con l’acqua del rubinetto. Naegleria Fowleri è un organismo unicellulare che si trova nel suolo e nelle acque dolci di tutto il mondo: ama il caldo e cresce meglio a temperature elevate, spesso laghi o fiumi stagnanti.

“Il batterio Naegleria fowleri è abbastanza difficile da contrarre perché deve passare direttamente attraverso il naso nel seno ed entrare nel cervello”, ha spiegato un portavoce del ministero della Sanità, in Florida.

“È comune nell’acqua dolce, in particolare nell’acqua dolce stagnante come quella che si surriscalda al sole”. Nel complesso, tali contagi sono molto rari e si verificano solo quando l’acqua contaminata entra attraverso i seni: “Non ci si può contagiare bevendo l’acqua del rubinetto”. L’agenzia ha esortato a utilizzare acqua distillata o sterile per sciacquarsi i seni nasali. “L’acqua del rubinetto dovrebbe essere bollita per almeno 1 minuto e raffreddata prima del risciacquo del seno”.

Ameba mangia cervello: solo 4 sopravvissuti su 154 contagiati

Secondo la Cnn, che cita report sanitari nazionali, dal 1962 al 2021, solo quattro persone su 154 negli Stati Uniti sono sopravvissute a un’infezione da ameba mangia-cervello. Proprio l’anno scorso, un ragazzo è morto che è stato infettato dopo aver nuotato nel lago Mead , un altro bambino nel Nebraska è morto che è stato infettato dopo aver nuotato e un residente del Missouri è morto con l’infezione dopo aver visitato una spiaggia in Iowa. Nel 2016 è accaduto a una giovane in un parco acquatico del Nord Carolina.

Segni e sintomi di infezione sono inizialmente forti mal di testa, febbre, nausea e vomito e possono progredire fino a torcicollo, convulsioni, allucinazioni e coma. L’infezione viene trattata con una combinazione di farmaci, tra cui l’antibiotico azitromicina, l’antimicotico fluconazolo, il farmaco antimicrobico miltefosina e il corticosteroide desametasone.