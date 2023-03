Una tv da cani, Littizzetto porta Mora in studio e ironizza sui pelosi di Mentana (video)

Se non è una tv da cani, per lo meno è una tv dei cani. Dopo Enrico Mentana che ha portato i suoi cavalier king nello studio del Tg La7, offrendo materia per una foto subito diventata virale, ieri è stata Luciana Littizzetto a presentarsi nello studio di Che tempo che fa accompagnata da una pelosetta: Mora, “un incrocio tra Cocciante e Vessicchio”, ha spiegato la comica, presentando Fazio come “il capobranco”.

La “competizione” con Mentana: “Anche io non sapevo dove metterla, ok?”

“Mentana conduce il tg con due cani, perché non sa dove metterli? E io non sapevo dove metterla, ok?”, ha detto Littizzetto a Fazio. E ancora: “Abbiamo i pesci. Quanti anni sono che abbiamo i pesci?”, ha proseguito la comica, recriminando sul fatto che “e io non posso portarmi il cane?”.

L’ironia di Littizzetto: “Guarda, hanno lo sguardo dello sconforto”

“Volevo farle salutare Nina e Bice, i cani di Mentana e della Fagnani, quella di Belve”, ha poi proseguito, chiedendo che venisse messa in onda la foto del direttore con le sue cavalier king. “Guarda come sono bravi, guarda”, ha detto Littizzetto all’indirizzo di una perplessa Mora, che poi è stata anche fatta accomodare in poltrona. “Io pensavo che avessero degli alani, dei pitbull e invece hanno dei cavalier king. Guarda che sguardo che hanno. Non solo bellissimi? Certo, hanno anche un po’ lo sguardo dello sconforto”, ha detto la comica.