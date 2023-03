Ucraina, domani a Roma confronto tra maggioranza e opposizione sulle trattative di pace

Domani, mercoledì 22 marzo alle ore 14.30 a Roma (Hotel delle Nazioni-Via Poli, 6) si svolgerà un confronto tra esponenti di diversi partiti politici di maggioranza e di opposizione sul tema “Russia-Ucraina: un tavolo per la Pace”. Sarà un incontro a tutto campo per fare il punto sul conflitto e riflettere sui negoziati di pace.

“Russia-Ucraina: un tavolo per la Pace”. I partecipanti

Al confronto, organizzato dall’associazione ‘Avvocatura in missione’, parteciperanno Maurizio Gasparri (Forza Italia), Stefano Patuanelli (M5S), Graziano Del Rio (Pd), Massimiliano Romeo (Lega), Fabio Rampelli (Fdi) e Gianni Alemanno (Comitato Fermare la Guerra). Modererà l’incontro il giornalista Paolo Liguori, dopo l’introduzione di Luciano Barra Caracciolo (presidente Sezione Consiglio di Stato); e del prof Stefano Caprio (docente al Pontificio Istituto Orientale). Concluderà il confronto l’avvocato Anna Egidia Catenaro, presidente di ‘Avvocatura in missione’.