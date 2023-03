Tragedia a Castelforte: carabiniere uccide il rivale in amore e riduce in fin di vita la compagna

Ha impugnato la pistola d’ordinanza uccidendo il direttore di un hotel a Castelforte, in provincia di Latina, quindi ha colpito la donna che, secondo una ricostruzione degli inquirenti, aveva una relazione con entrambi. Alla fine si è consegnato. Protagonista un carabiniere di 58 anni, Giuseppe Molinaro, in servizio in una stazione dell’Arma nel Casertano.

Il dramma è avvenuto nel comune pontino di Castelforte

La vittima è Giovanni Fidaleo, 60 anni, originario di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone: era il gestore di un albergo nella zona termale di Suio, in provincia di Latina, dove è avvenuta la tragedia. Anche la donna ferita, Miriam Mignano, 40enne di Castelforte, lavorava come vigilante nell’hotel.

Secondo la ricostruzione, Miriam da diverso tempo frequentava Molinaro ma, lavorando nella struttura alberghiera, aveva avuto modo di conoscere Fidaleo. Non è chiaro se i due fossero diventati amici e Molinaro abbia frainteso il tipo di rapporto esistente o se ci fosse qualcosa di più e avessero una storia. Ma quel sospetto deve avere fomentato il carabiniere negli ultimi giorni travolgendolo al punto da fargli perdere la testa. Dopo aver scaricato il caricatore della pistola contro la donna e il direttore dell’albergo, l’appuntato si è dato alla fuga. Sul percorso si era fermato da un amico, a Teano, dove aveva fatto contattare gli uomini dell’Arma che poi sono andati a prelevarlo, per poi portarlo, appunto, a Santa Maria Capua Vetere.

Il selfie di Miriam davanti all’auto dei carabinieri

I dettagli sono ancora tutti da accertare e lo faranno le indagini coordinate dalla procura di Cassino.

Appena pochi giorni fa, Miriam aveva postato un selfie in divisa da vigilante (nella foto), mentre alle sue spalle passava un’auto dei carabinieri. Un amico aveva commentato: «Hai colto l’attimo» e lei aveva replicato: «Per questo l’ho fatta». Dopo l’agguato di Molinaro, la donna è stata soccorsa dall’eliambulanza e trasportata all’ospedale Gemelli di Roma dov’è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. La 40enne è arrivata in sala operatoria in fin di vita. Saranno decisive le prossime ore.