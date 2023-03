Taranto, corriere aggredito dai vigili per una sosta vietata: l’imbarazzo del sindaco Pd (video)

Taranto, via Oberdan questa mattina: tre vigli della Polizia municipale fermano un autista. I passanti provano a liberarlo. L’autista è italiano. L’amministrazione non è di destra. La premessa è doverosa, perché con un immigrato e una giunta di destra sarebbe in apertura dei tg. Perché il video che circola in Rete è davvero imbarazzante. Documenta l’energico trattamento riservato a un corriere Sda da tre agenti della polizia locale, ripresi da alcuni passanti.

Proteste social per il comportamento dei vigili di Taranto

L’incidente è avvenuto nel capoluogo pugliese in via Oberdan. Un video che ha ripreso la scena è rimbalzato sui social e su diverse chat ed è ora al vaglio della giunta di centrosinistra che attende una relazione precisa su quanto successo per poter intervenire.

La vittima, un corriere Sda che lavora per Poste italiane, avrebbe parcheggiato in divieto il suo furgone e gli agenti si sarebbero avvicinati per multarla. L’uomo però si sarebbe rifiutato di fornire generalità e documenti. Nel filmato si sentono urla e poi l’uomo tirato fuori dal mezzo e bloccato con difficoltà tra gli sguardi attoniti dei passanti.

Guardate il video e pensate se fosse accaduto lo stesso episodio con un immigrato, in una città amministrata dal centrodestra. Sarebbero scese in campo tutte le vestali del centrosinistra, indignate per la violenza xenofoba della polizia locale. In questo caso, invece, tutto tace. È parecchio imbarazzato anche il sindaco del Pd Rinaldo Meucci.

Il sindaco dem di Taranto Meucci: “Attendiamo la relazione ufficiale”

“Rispetto all’intervento effettuato questa mattina dalla Polizia Locale, ripreso da diversi video amatoriali, la direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso e siamo in attesa di una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, affinché si possa ricostruire l’esatta dinamica degli eventi”. Lo sottolinea il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in merito ai video, diventati virali sui social, che ritraggono tre vigili urbani a Taranto mentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane “corriere” di una ditta di spedizioni.

“Seguiremo con attenzione l’evoluzione della vicenda, confidando – aggiunge il primo cittadino – che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice. Al momento, ciò che si può osservare è una reazione molto scomposta da parte del conducente, davanti all’elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano, nei pressi di un’intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili”. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia. “Come detto, attendiamo la relazione ufficiale – conclude Melucci – per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili”.