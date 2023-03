Tajani: «Siamo determinati a fare il Ponte sullo Stretto, i lavori possono iniziare l’anno prossimo»

«Il centrodestra è stato sempre determinato, sono cambiati i governi e non si è proceduto nella realizzazione del ponte sullo Stretto: noi siamo determinati a farlo, i lavori potranno iniziare il prossimo anno». Lo dice il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia in corso di svolgimento al Maschio Angioino di Napoli. Per Tajani il ponte sullo Stretto «significa dare una prospettiva a tutto il Meridione d’Italia, significa lavoro, crescita delle presenze turistiche, significa alta velocità e riduzione forte dell’inquinamento fra la Calabria e la Sicilia».

Autonomia, Tajani: “Abbiamo tenuto conto delle esigenze del Sud”

«Il testo del disegno di legge sull’autonomia differenziata è stato assolutamente scritto tenendo conto anche delle esigenze del sud», dice Tajani, parlando con i giornalisti a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia in corso di svolgimento al Maschio Angioino di Napoli. A chi gli chiede un commento sulla posizione fortemente scettica sui contenuti della bozza Calderoli da parte del Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, Tajani spiega:

“E’ una sua opinione, guida la Regione Campania ed è un rappresentante del partito dell’opposizione quindi non condivido assolutamente il suo giudizio e quello che dice. Noi siamo un partito nazionale, io sono stato eletto parlamentare in questa terra, non avrei mai sostenuto un testo che andasse contro gli interessi del sud del nostro paese”.

Ischia, governo vicino anche nella ricostruzione

«Noi abbiamo seguito fin dall’inizio con grande attenzione il dramma che ha colpito Ischia che è a cuore a tutti quanti noi. Continueremo ad aiutare, laddove necessario, un territorio che ha sofferto, che ha visto molti danni. Lavoriamo intensamente e la visita del ministro Musumeci è il segnale dell’attenzione che il Governo riserva a questo territorio», afferma Tajani. «Il Governo ha il dovere di stare vicino alle popolazioni che soffrono e così è stato fatto fin dal primo minuto – aggiunge il Ministro -. Siamo presenti come Governo non solo i giorni successivi alla tragedia, ma anche nella fase in cui bisogna ricostruire e fare in modo che quel territorio non subisca altri danni per l’assetto idrogeologico che deve comunque essere seguito con particolare attenzione». (ITALPRESS)