Strangolato in casa lo scienziato russo Botikov: era stato premiato da Putin per il vaccino Sputnik

È stato ”strangolato a morte con una cintura” Andrey Botikov, 48 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass affermando che il ricercatore è stato ”assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di Mosca”.

Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia sul vaccino Sputnik V. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell’omicidio. Secondo gli investigatori, prosegue l’agenzia di stampa, l’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica.

“Il corpo dell’uomo di 48 anni è stato trovato… con segni di strangolamento, diverse coltellate e abrasioni sono state trovate sul suo corpo”, ha riferito Mash .

Quando Botikov venne premiato da Putin

Botikov è stato uno dei 18 scienziati che hanno sviluppato il vaccino Sputnik V nel 2020. Secondo il Moscow Times , il presidente russo Vladimir Putin aveva insignito il virologo del premio Ordine del Merito per la Patria per il suo lavoro sul vaccino anti Covid nel 2021.

Un sospetto è stato arrestato poco dopo il ritrovamento del corpo di Botikov, ha affermato l’agenzia investigativa federale una dichiarazione alla stampa. “Nel più breve tempo possibile è stata stabilita la posizione dell’aggressore. Durante l’interrogatorio, ha ammesso la sua colpevolezza, è stato accusato. In precedenza, l’imputato era stato processato per aver commesso un reato grave”.

“Una lite per il pagamento di una prestazione sessuale”

I media russi hanno identificato il sospetto come “Alexei Z”, un ex detenuto che ha trascorso 10 anni in prigione per reati sessuali. I resoconti dei media locali, incluso quello del sito russo Mash, affermano che l’incidente sembra essere stato il risultato di una lite tra lo scienziato e il 29enne russo.