Spunta un tweet “fascista” di Schlein che minaccia la “marcia su Roma” contro Letta

Il Pd si interroga sull’investitura di Elly Schlein alla guida del Pd, ma intanto covano le ceneri della rivolta interna e il rischio di una scissione dei “moderati” resta sul tappeto. Tempi e ritmi saranno serrati, anche perché c’è da organizzare un’agenda che fino ai giorni scorsi aveva le forme più di un auspicio che di una prospettiva. A chi ha storto la bocca, Schlein ha lanciato messaggi concilianti: “Lavoriamo per il rilancio, per la massima unità, per avere cura della storia e dei valori del Pd, per proiettarli al futuro, tenendo insieme le culture che hanno forgiato questo partito”. Schlein ha preso possesso del Nazareno, il giorno dopo il passaggio di consegne con Enrico Letta, che le ha donato una melagrana “simbolo di prosperità e di fortuna”. Peccato che subito dopo quella cerimonia, sul web sia spuntato un tweet del 2013 con il quale la Schlein minacciava perfino una “marcia su Roma” in stile fascista in caso di incarico, che poi fu conferito, a Enrico Letta. “Se fanno premier Enrico Letta,con tutti i danni che ha fatto già solo nel PD, LA MARCIA SU ROMA LA FACCIO IO”.

Il tweet della Schlein contro Letta…

Quel tweet è diventato virale, ieri, con decine di commenti, molti dei quali… contro Letta. “Mi fa solo essere ancora più convinto di averla votata, Letta ha sempre avuto l’appeal di una mozzarella congelata per sbaglio in fondo al frigo”, scrive uno. “Onestamente devo ammettere che è la prima cosa che ha detto sulla quale saremmo stati d’accordo”, aggiunge un altro. “All’epoca era una ragazzina inesperta. Il problema è che è restata tale”, scrive poi un lettiano. Ma in quel Pd dilaniato da anni di correnti e fazioni intestine, può spuntare di tutto dal web…