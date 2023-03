Sondaggio sui giornalisti tv più noti d’Italia: Lilli Gruber e “compagne” fanno flop. Ecco la classifica

Lilli Gruber e “compagne” rimandate a settembre nel sondaggio sui giornalisti tv più noti d’Italia. Le telegiornaliste in servizio effettivo e permanente sul piccolo schermo ormai da anni, non passano, o meglio, di certo non a pieni voti, l’esame del monitoraggio della Rai sui giornalisti più famosi in Italia, effettuato in collaborazione con Ipsos e rivelato da Dagospia. Le mezzobusto in tailleur e rossetto di rigore, che da dietro la scrivana discettano e insinuano, ospitano e polemizzano, non arrivano al cuore del pubblico e, a quanto sembra – stando alla hit parade stilata dal sondaggio in esame – non attraggono più di tanto l’attenzione dei telespettatori che le piazzano da metà classifica in poi nella graduatoria dei giornalisti tv più “(ri)conosciuti”.

Sondaggio sui giornalisti tv più noti d’Italia: Lilli Gruber e “compagne” fanno flop

Un sondaggio che diventa una pagella, in cui gli interpellati bocciano a suon di magre percentuali finali molti dei volti che si pensava tra i più noti della tv. E se è vero che, come scrive Dago, «di questa classifica fanno parte anche quei giornalisti riconosciuti perlopiù come “conduttori” e rilevati dal monitoraggio Rai/Ipsos in quanto tali, come per esempio Massimo Giletti», è altresì plausibile ipotizzare anche che non è la rete, o la testata, o il format che fanno la differenza, ma proprio il volto che rappresenta il programma. Anche se, a quanto possiamo dedurre dall’indagine, il talk che in tv ripropone salotto salottieri radical chic – a partire dall’anfitrione – ne esce penalizzato: e questo qualcosa la racconta tra le righe (a suon di numeri)…

Lilli Gruber meno nota di Paolo Brosio…

E allora, entriamo nel merito dei nomi e dei numeri, che meglio chiariscono senso ed esiti dell’indagine. Un sondaggio che vede Lilli Gruber non svettare, anzi: meno nota di Paolo Brosio. E Concita De Gregorio ottenere il magro riconoscimento del 27.9% dei sondati. Seguita da Francesca Fagnani, già al timone di Belve da anni, nell’ottobre 2022 (quindi prima del passaggio a Sanremo) che vede assestarsi sul 10.6% di notorietà rispetto al pubblico. Non solo. A proposito di colleghe in onda da tempo e quotidianamente presenti sul piccolo schermo, c’è chi va anche peggio. Come la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, che nel maggio 2021 segnava un 20.4%. O come Serena Bortone, da diverse stagioni alla guida di Oggi è un altro giorno, raggiungere un tiepido 28.3%.

Magre percentuali anche per le colleghe Concita De Gregorio e Monica Maggioni

Per ottenere risultati migliori bisogna arrivare allora a Milena Gabanelli, storica madrina di Report, che raccoglie il 39.6%. Mentre Ilaria D’Amico ottiene il 48.4%. Veronica Gentili, padrona di casa nel serale di Rete 4, si assestava sul 22.9%, Tiziana Panella 22%. Myrta Merlino 26.3%. Vediamo, allora, i dominatori della hit che vede primeggiare al vertice Bruno Vespa (89.8%). Seguito da Alfonso Signorini (86.3%). Enrico Mentana (81.3%). Paolo Brosio (77.9%). A loro seguono Massimo Giletti (76.9%). Benedetta Parodi (71%). Appunto, Lilli Gruber (70.1%). Quindi Cristina Parodi (70%). Mario Giordano (69.9). Barbara Palombelli (67.3). Cesara Buonamici (67%). Gigi Marzullo (64.1%). Michele Santoro (61.4%). Giovanna Botteri (61%). Tiberio Timperi (61%). Roberto Giacobbo (57.9%).

E Bruno Vespa domina la classifica

Un trait d’union a parte, infine, assembra con impercettibili decimi o punti percentuali di differenza, il trittico composto da Bianca Berlinguer (54.8), Lucia Annunziata (54.1) e Giovanni Floris (52.6). Tre numi tutelari del giornalismo di stampo dem, evidentemente un marchio di fabbrica in cui in molti non si riconoscono e di cui, va da sé, non riconoscono i prototipi…