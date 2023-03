Soldato freddato dai russi: muore al grido “Gloria all’Ucraina”: è il Fabrizio Quattrocchi ucraino (video)

E’ stato subito ribattezzato il “Fabrizio Quattrocchi ucraino”. I suoi ultimi istanti di vita sono stati atroci. Il soldato è stato freddato e filmato dai sodati russi per aver gridato “Gloria all’Ucraina”. Un video agghiacciante. Il filmato circola su Telegram e viene citato su Twitter da Anton Geraschenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, che mostra solo un fotogramma del video, “molto duro da vedere”. E’ La Voce del Patriota a rilanciarlo e a rendere omaggio al giovane eroe. “Eterna memoria e gloria all’eroe ucraino”, aggiunge Geraschenko. Nel video, il soldato viene ripreso mentre fuma una sigaretta. A chi si rivolge a lui, risponde con “Gloria all’Ucraina”: quindi gli spari e il militare crolla a terra. Il pensiero non può non andare al nostro Fabrizio Quattrocchi che gridò al mondo: “Ecco come muore un italiano”.

“I russi dovranno rispondere di ogni crimine di guerra commesso. L’uccisione di un soldato ucraino catturato è una violazione della Convenzione di Ginevra. È una manifestazione di bassezza e meschinità. Quando in tutto il mondo le parole “Gloria all’Ucraina” evocano onore, rispetto e orgoglio, i russi sparano contro lo slogan ucraino”. Questo è quanto ha scritto sul suo canale telegram Dmytro Lubinetzs commissario ai diritti umani del Parlamento Ucraino: “È molto doloroso vedere ciò che gli occupanti stanno facendo al nostro popolo. L’obiettivo dell’Ucraina, così come di tutto il mondo democratico, è quello di consegnare la Federazione Russa alla giustizia. Ho inviato questo video ai partner internazionali e ai colleghi difensori civici di tutto il mondo come prova dell’ennesimo crimine di guerra russo.”

Al momento non è ancora chiaro dove e quando sia stato girato il video in cui il soldato di Kiev viene ucciso. Ma le immagini che rimbalzano sui social sono agghiaccianti. E mostrano l’ennesimo gesto inumano di una guerra che ormai ha compiuto più di un anno. Lo stesso Zelensky parlando in un video messaggio pubblicato sui social accusa i russi e promette di trovare “quegli assassini”.