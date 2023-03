Rula Jebreal vomita fango e bufale sulla Meloni: “Chiese di bombardare le navi”. Il web: “Sei da querela”

Le morti terribili di Crotone hanno sortito l’effetto di risvegliare istinti sciacalleschi. Non poteva mancare Rula Jebreal nella schiera di coloro che non hanno esitato ad utilizzare le povere vittime del naufragio al largo delle coste calabresi per infangare il centrodestra e soprattutto Giorgia Meloni. Per la quale ha un’ossessione che le oscura l’intelletto. Menzogna e furore si mescolano quando la giornalista su Twitter ha riesumato una fake news. Sono piovuti insulti sul suo profilo anche da parte di chi non è “meloniano” ma detesta comunque sciacallaggi per di più serviti su palesi falsità.

Fango di Rula Jebreal sulla Meloni e il naufragio di Cutro

Rula Jebreal scrive un’infamia su Twitter: “Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti. Ora il suo governo, lascia morire 63 afgani che fuggivano dei Talibani. Tra questi 1 5bambini. L’ideologia criminale del se non vogliono morire non devono partire, produrrà altre stragi”. Un’accusa vile oltreché -neanche a dirlo- falsa. E la si può stanare molto banalmente facendo un giro sul web. Ripescando quel che effettivamente disse l’attuale presidente del Consiglio e paragonandolo alla palese deformazione che ha avuto il coraggio di scrivere. Si trattava di un’intervista rilasciata a Massimo Giletti nel 2019 nel corso di una puntata di Non è l’arena, programma in onda su La7.

Rula Jebreal, accusa infame e fake news su Meloni

In quell’occasione Meloni era intervenuta sul caso Sea Watch che stava arroventando il dibattito politico. “Si fa sbarcare l’equipaggio, si fa sbarcare la gente e la nave si affonda. Perché questo si fa con le navi pirata. Uno Stato serio farebbe questo”, disse Meloni. La Jebreal, che non pone limiti alla deformazione della verità, usa una fake news per avvalorare un’altra infamia: ossia scrivere che il premier con la sua politica “lascia morire 63 afghani in fuga dai telebani”. Dove ha letto o ascoltato dire alla Meloni che avrebbe voluto “bombardare” le navi? I commenti degli utenti la fanno nera, sono severi e implacabili. C’è un limite a tutto, anche nella contrapposizione di idee:

Gli utenti twitter le fanno fare l’ennesima figuraccia

“Questa è da interdizione perpetua dal diritto di espressione. Solo due i tipi di persone pensano in questo modo di parlare: le maligne, provocatrici nate, ciniche spietate, guerrafondaie; e le dementi schizofreniche che vivono nel limbo della loro mente malata”. A questo utente si aggiunge un altro commento: “Se fossero naufragati di fronte alla Grecia sarebbe stata colpa di Atene? Gli unici colpevoli sono i trafficanti di esseri umani. Che vi guardate bene dal nominare. Siete complici di questa barbarie”. La quasi totalità di chi segue il profilo della Jebreal è furibonda:

“Spero che Meloni ti quereli”

“Giorgia disse di affondare le navi vuote per evitarne il riutilizzo dopo aver fatto scendere tutti. Hai perso un’altra occasione per tacere, cialtrona”. C’è chi l’ha smentita su tutta la linea e le ha fatto notare il ruolo della Grecia, della Turchia e di tutte le questioni spinose che ruotano attorno al dramma dell’immigrazione. Una figuraccia, lei non ha risposto a nessuno. Meglio nascondersi. “Speriamo che la Meloni ti quereli”, conclude un utente di fronte a un’accusa effettivamente gravissima.