Roma, estradato dalla Spagna un latitante destinatario di un mandato di arresto europeo

È atterrato lunedì scorso all’aeroporto di Fiumicino, dove ad aspettarlo c’era personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma un uomo, classe ’84, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Dda nell’ambito dell’Operazione “Spongebob”, indiziato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, che prima dell’esecuzione della misura si era reso irreperibile, è stato rintracciato in Spagna, dove si nascondeva sotto falso nome grazie a documenti contraffatti, e tratto in arresto dalla Polizia locale. L’uomo era stato segnalato in Spagna dapprima all’aeroporto di Madrid, mentre era in procinto di imbarcarsi su un volo per Santo Domingo e successivamente all’interno di una abitazione della città valenciana San Antonio de Benageber dove è stato arrestato prima dell’estradizione.

L’uomo è gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, così come emerso all’esito dell’attività di indagine condotta nel 2019 dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, con il coordinamento della Dda capitolina, durante la quale sono stati raccolti elementi gravemente indiziari in ordine alla esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante prevalentemente nella zona di Acilia, avente come scopo quello di commettere una serie indeterminata di delitti di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo del tipo cocaina, hashish e marijuana e di acquistare reiteratamente quantitativi di droga, trasportarli a bordo di autovetture intestate a terze persone, occultarli all’interno delle abitazioni e di box nella disponibilità di alcuni indagati e rifornire altri spacciatori.(ITALPRESS)