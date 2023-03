Residuo di acido nell’acqua santa durante il battesimo: bimba di otto mesi in ospedale

Acido o disinfettante diluito in acqua. Il Battesimo stava per essere fatale a una bimbadi otto mesi a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. La piccola, in braccio al padrino, suo zio, stava per ricevere l’acqua purificatrice nel fonte battesimale da parte del sacerdote. Per fortuna, le gocce versate da una bottiglia colma di acqua, sono arrivate anche sulle mani del padrino, che ha avvertito subito una sensazione di bruciore. Allora ha capito che quella nella bottiglia non conteneva solo acqua. A raccontare l’episodio fortunatamente non finito in tragedia è la Gazzetta del Sud.

Residuo di acido nell’acqua santa: bimba finisce in ospedale

Purtroppo, l’uomo, bruciato dal liquido, ha fatto un gesto brusco e ha finito per urtare il contenitore; e l’acqua mista ad acido ustionante è finita sul collo della bimba. Subito si è scatenato il panico in chiesa e la famiglia è corsa in ospedale con la bimba. Soccorsa al Policlinico di Messina, i medici si sono resi conto che la situazione non era grave. E nonostante gli arrossamenti, hanno ritenuto di poter dimettere la bimba.

Si è trattato di un incidente. La famiglia non ha denunciato

Si sarebbe trattato di un incidente è trattato di un incidente. Dalle indagini dei carabinieri di Villafranca Tirrena è emerso che uno dei collaboratori del parroco ha inavvertitamente riempito una bottiglia che conteneva un residuo di liquido disinfettante, o acido; di cui ancora non si conosce la natura. Era convinto che si trattasse di acqua. La stessa bottiglia è stata poi utilizzata per riempire d’acqua la fonte battesimale. La famiglia non ha denunciato l’accaduto ritenendo che sia stato frutto di una disattenzione commessa in totale buona fede.