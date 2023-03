Patriote d’Italia: il 17 marzo a Firenze il convegno con le parlamentari di FdI elette in Toscana

“Patriote d’Italia”: chi sono, quali ruolo ricoprono, come immaginano il futuro della nazione. È questo il titolo del convegno di Fratelli d’Italia in programma venerdì 17 marzo (ore 16) a Firenze (auditorium Spadolini, via Cavour, 4).

Il convegno sarà introdotto da Francesco Torselli, presidente del gruppo consiliare fiorentino di Fratelli d’Italia e da Jacopo Cellai, coordinatore cittadino del partito, vedrà gli interventi di quattro parlamentari di FdI elette nei collegi in Toscana alle politiche 25 settembre scorso: Susanna Donatella Campione e Susanna Petrucci (elette al Senato della Repubblica), Letizia Giorgianni e Chiara La Porta (elette alla Camera dei deputati).

Patriote d’Italia: venerdì 17 marzo all’auditorium Spadolini

«Si parla poco delle donne di destra e quando se ne parla è per mettere in evidenza che non sono “femministe” come dice la sinistra, che non sanno “fare squadra”», spiega il senatore Campione. «Non ci riconosciamo in questa immagine negativa che ci viene cucita addosso. Noi di FdI che eravamo candidate in Toscana alle ultime elezioni politiche avevamo di fronte una sfida ardua, eravamo consapevoli che si trattava di una regione storicamente dominata dalla sinistra ma questo non ci ha fermato, anzi, ha aumentato il nostro impegno».

A quasi 6 mesi da quella vittoria elettorale, arriva quindi l’iniziativa delle donne di FdI «per far conoscere il nostro pensiero, per dire chi siamo, parlare dei ruoli che ricopriamo e della lunga strada che ognuna di noi ha percorso per arrivare fin qui. Siamo in tante – conclude Campione – e rappresentiamo concretamente quanto Giorgia Meloni investa sulle donne».