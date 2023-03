Padova, poliziotto eroe si getta nel canale per salvare un anziano: i corpi ritrovati sul fondale

Sono stati recuperati in un punto seminascosto del fondale del canale Gorzone, ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, i corpi di un uomo di 70 anni e di Domenico Zorzino, il poliziotto che ieri pomeriggio si era tuffato per cercare di salvarlo, dopo aver assistito all’incidente a causa del quale l’uomo era caduto in acqua con la sua auto. Tanto il capo della polizia, Lamberto Giannini, quanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, hanno parlato di Zorzino come di un eroe. L’agente, che era assistente capo coordinatore presso il Reparto prevenzione crimine veneto, lascia la moglie e un figlio adolescente.

Il gesto eroico dell’agente Zorzino

Zorzino era libero dal servizio e stava facendo jogging vicino all’argine del canale quando si è accorto che in acqua c’era una macchina che galleggiava. Dopo aver dato l’allarme, non ha esitato a tuffarsi per aiutare l’automobilista a uscire. Da quel momento non si sono più avute sue notizie. Immediatamente sono scattati i soccorsi, proseguiti poi fino a tarda sera, e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno iniziato a scandagliare il canale, trovando però solo l’auto vuota, e andando incontro a numerose difficoltà a causa della scarsissima visibilità del fondale.

I corpi ritrovati dopo una difficile notte di ricerche

I corpi sono stati ritrovati oggi in un punto seminascosto del fondale, a una distanza di una decina di metri da dove l’auto si era inabissata. Zorzino teneva ancora vicino a sé l’anziano, una circostanza che testimonia come effettivamente fosse riuscito a tirarlo fuori dall’auto. Il capo della Polizia, Giannini, a nome di tutto il corpo, ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia, parlando di Zorzino come di un “eroe” e di un “esempio di eccezionale altruismo”.

Da Padova ancora una storia di altruismo e dedizione di un poliziotto

“Non esito in casi come questo a utilizzare la parola eroe per definire il poliziotto che ha dato la propria vita nel tentativo di salvarne un’altra”, ha detto anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando “come l’impegno e la dedizione vadano ben oltre il proprio lavoro e non si esauriscano una volta smessa la divisa di ordinanza”. “Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi porgo le mie condoglianze, che si uniscono a quelle rivolte ai familiari dell’automobilista. Grazie ai Vigili del fuoco, che hanno svolto con impegno e abnegazione il loro lavoro”, ha concluso Zaia.