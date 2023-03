Nucleare, la Francia verso 14 nuove centrali: «Consideriamo la realtà, non le ideologie»

La Francia punta a investire ancora di più sul nucleare e sta valutando la costruzione di almeno 14 centrali, più di quanto previsto. Ad annunciarlo è stata il ministro per la Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, spiegando che «inizialmente stiamo parlando di sei reattori, con altri otto presi in considerazione». «Ma – ha aggiunto – ho chiaramente posto la questione all’industria: potete andare oltre i 14 reattori entro il 2050?».

La Francia punta sul nucleare: verso la costruzione di 14 nuove centrali

Intervistata dal quotidiano economico Les Echos, Pannier-Runacher ha affermato che «il nostro mix energetico deve tener conto della realtà, quella della scienza e dell’industria, non si può basare su ideologie semplicistiche». «Per raggiungere la neutralità della Co2 entro il 2050 bisogna produrre massicciamente nuova elettricità», ha proseguito, chiarendo che «devo esporre al Parlamento le costrizioni associate a questa nuova capacità di produzione per chiarire fino a che punto possiamo spingerci tecnicamente entro il 2050 in termini di solare, vento marino e e nucleare per fare la migliore scelta di mix energetico».

I francesi sono già i secondi produttori al mondo di nucleare

Il ministro, poi, ha sottolineato che l’Edf, la compagnia energetica francese che sta per essere completamente ri-nazionalizzata, dovrà produrre più energia nucleare e valutare se è possibile aumentare l’efficienza degli attuali impianti. La Francia è il secondo produttore di energia nucleare al mondo dopo gli Stati Uniti e attualmente dispone di 56 centrali. L’anno scorso il presidente Emmanuel Macron ha annunciato «un rinascimento dell’energia nucleare francese» e attualmente il Parlamento sta discutendo una legge per la costruzione di nuove centrali, che dovrebbe iniziare nel 2027.