Nella guerra entra la super bomba russa da una tonnellata a mezzo: può creare un “deserto” (video)

La Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina una potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. AB-1500B è di fatto un grande cilindro di 5 metri di lunghezza e 40 centimetri di diametro, con un muso semisferico e una sezione di coda affusolata. E’ dotata di un sistema di guida combinato basato su navigazione inerziale e satellitare. A seconda del tipo di bersaglio, la detonazione viene eseguita al contatto o con un determinato ritardo, finalizzato a distruggere gli edifici dall’interno, dopo averli perforati: la sua esplosione può spianare palazzo creando un “deserto” di macerie, come già accaduto, nei giorni scorsi, a Chernihiv, in Ucraina settentrionale.

La super bomba russa UPAB-1500B

La bomba russa trasporta un carico utile di esplosivo ad alto potere perforante del peso di oltre 1010 kg, è una “planante guidata perforante” che raggiunge i 1525 kg di peso, di cui 1010 costituiti da testata esplosiva. E’ in grado di colpire oggetti immobili con coordinate note con elevata precisione: la parte della testata è ad azione perforante e ad alto potenziale esplosivo in grado di distruggere obiettivi fortificati e protetti, come i bunker. Secondo alcuni analisti potrebbe infliggere gravi perdite agli ucraini ma non sarebbe comunque in grado di decidere i destini del conflitto, sul quale oggi è intervenuto anche l’ex presidente Trump.