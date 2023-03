Milano, pure Conte diserta la piazza Lgbt: a Elly Schlein non resta che Francesca Pascale (video)

Giuseppe Conte darà forfait alla manifestazione Lgbt di oggi a Milano, alla quale non parteciperanno neanche Carlo Calenda e Matteo Renzi. Insomma, oggi pomeriggio in piazza con le associazioni arcobaleno ci saranno solo i leader della sinistra radicale, a partire da Elly Schlein. La quale, però, potrà contare sul supporto “vip” di Francesca Pascale, che grazie alla nuova segretaria dem si è anche convertita al verbo Pd: «Alle prossime elezioni voterò per lei», ha annunciato l’ex fidanzata di Berlusconi.

Giuseppe Conte dà forfait alla piazza Lgbt

A confermare che anche Conte ha scelto di tenersi alla larga da quella manifestazione è oggi La Stampa, che alla faccenda dedica anche un richiamo in prima. Diversi esponenti del M5S, si ricorda nell’articolo, ci saranno, ma lui no, «”per impegni familiari”. Non per precedenti appuntamenti politici, che non risultano, o per particolari impedimenti». «Di fatto ha scelto di non esserci», prosegue l’articolo, nel quale si sottolinea che invece, finora, Conte ha marcato stretto Schlein in tutte le occasioni pubbliche. Ancora secondo La Stampa questa scelta di Conte «di disinteressarsi, almeno in prima persona» del tema di certi diritti «per Conte potrebbe rivelarsi perdente dal punto di vista dei consensi». Fatto sta comunque che non è stato l’unico a decidere di dare forfait a una piazza arcobaleno molto sbilanciata sul rosso, lasciando nelle mani di Schlein probabilmente più un cerino che una bandiera.

Elly Schlein però può contare su Francesca Pascale

E così alla leader Pd non resta che giovarsi dell’appoggio di Francesca Pascale, che invece ha annunciato che lei in piazza ci sarà eccome perché lì «di concreto ci saranno le persone discriminate». «Tutta la politica è fuori dalla realtà della società, che invece potrebbe dare lezioni di vita a questo governo», ha aggiunto l’ex compagna di Silvio Berlusconi, che negli ultimi anni è diventata attivista Lgbt ed è convolata a nozze con Paola Turci. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, poi Pascale ha confermato che a suo avviso gli omosessuali in Italia «sono considerati peggio dei criminali» perché «in carcere un criminale, che deve recuperare a livello sociale, ha la possibilità, con un notaio e un prete, di sposarsi. Lo trovo giusto, ma questo non è concesso agli omosessuali perché scelgono di vivere con una persona dello stesso sesso, è discriminazione».

L’ex di Berlusconi: «Non ho mai votato Pd, ma alle prossime elezioni voterò per Elly Schlein»

Ma per fortuna ora sulla scena politica c’è Elly Schlein, che «è una donna finalmente capace di rappresentare quello che la società desidera, sensibile ai diritti civili». «Sono diritti di tutti da tutelare: la libertà della donna, l’ambiente e la salute. Schlein è un segretario attento e anche il Pd si è reso conto del cambio generazionale. Non ho mai votato il Partito democratico, ma alle prossime elezioni voterò Elly Schlein», ha quindi annunciato Pascale.