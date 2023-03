Migranti, Palazzo Chigi: la risposta di von der Leyen in perfetta sintonia con le richieste dell’Italia

Giorgia Meloni chiama la Ue risponde. Palazzo Chigi esprime profonda soddisfazione per le parole indirizzate all’Italia e all’azione del governo sul tema della migrazione da parte del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Che oggi, come anticipato ieri, ha risposto alla missiva che Meloni aveva inviato a Bruxelles all’indomani della tragedia di Cutro.

Migranti, la soddisfazione del governo alla risposta di von der Leyen

Von der Lyen, infatti, ha detto di apprezzare il sostegno e l’impegno dell’Italia nell’affrontare la complessa emergenza migratoria. “È l’unico modo – ha detto il numero uno della Ue – per garantire che la nostra azione faccia davvero la differenza sul campo”. Poi ha annunciato che, occasione del prossimo Consiglio europeo di marzo, fornirà uno stato di avanzamento dei lavori in corso sulle misure operative proposte a febbraio. Nella lettera di risposta al premier Meloni von der Leyen scende maggiormente nel dettaglio. Ed elenca “alcune delle aree di intervento più rilevanti. Anche sulla base del piano d’azione per il Mediterraneo Centrale in corso di realizzazione”. L’obiettivo è quello di “lavorare insieme su un approccio più coordinato alla ricerca e al soccorso”.

“Le parole del presidente Ue in sintonia con le richieste italiane”

“Dalle parole del presidente della Commissione – si legge nella nota di Palazzo Chigi – emerge la piena consapevolezza di come vi sia la necessità di una concreta e immediata risposta europea in tema migratorio. Il presidente von der Leyen, infatti, fa riferimento a ulteriori azioni da coordinare, E intraprendere a livello Ue. Per prevenire le partenze irregolari, salvare vite umane in mare, combattere le reti criminali di contrabbando. E evitare che tragedie come quella di Cutro si ripetano in futuro”.

Cooperazione con il Nord Africa e coordinamento della ricerca e del soccorso

In particolare, la volontà della Commissione di intensificare la cooperazione con i principali partner in Nord Africa, di istituire un quadro di cooperazione rafforzata, di lavorare a un “coordinamento della ricerca e del soccorso”, di fornire ulteriore sostegno economico nella gestione delle frontiere marittime, oltre alla volontà di tenere il dossier migratorio al centro del prossimo Consiglio europeo di marzo in vista di un futuro accordo sul Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, “corrispondono perfettamente alle richieste portate in questi mesi dal governo italiano presso le istituzioni europee. Il governo italiano, inoltre, esprime soddisfazione per la consapevolezza da parte della Commissione europea dello sforzo che l’Italia ha profuso in questi anni nella gestione dei flussi migratori, E nel salvataggio in mare lungo le principali rotte migratorie del Mediterraneo centrale”.