Meloni negli Emirati arabi dal presidente Al Nahyan: “Cooperiamo per la pace” (video)

«Oggi ho avuto il piacere di dare il benvenuto al primo ministro italiano Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti. Abbiamo discusso delle opportunità per sviluppare ulteriormente le relazioni tra i nostri due Paesi e assistito alla firma di numerosi accordi volti a promuovere la collaborazione e una crescita economica sostenibile». Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dopo l’incontro con la nostra premier.

Il riferimento al conflitto Russia Ucraina

Il capo di Stato arabo ha assicurato la disponibilita‘ degli Emirati Arabi Uniti a cooperare con l’Italia per “la pace, la cooperazione e la risoluzione delle crisi attraverso il dialogo e i mezzi diplomatici”. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale emiratina Wam. I due leader hanno parlato della necessità di puntare sul “dialogo e la diplomazia” e hanno passato in rassegna una serie di questioni di carattere regionale e internazionale, sottolineando la necessita’ di far prevelare “il dialogo e le soluzioni diplomatiche” per affrontare le crisi.

Il riferimento sembra essere al conflitto tra Russia e Ucraina, mai citato esplicitamente nel resoconto ufficiale emiratino. Eppure, secondo quanto si apprende, il governo italiano – consapevole che gli Emirati Arabi Uniti sono neutrali e ospitano molti cittadini russi – ha inviato Abu Dhabi a lavorare per far comprendere a Mosca che è giunto il momento di abbassare i toni.

Meloni negli Emirati arabi: si è parlato anche di Cop28

Nell’incontro si è parlato anche della Cop28, la conferenza mondiale sui cambiamenti climatici (Cop 28) che gli Emirati Arabi Uniti ospitano quest’anno. “Attendo con impazienza una partecipazione italiana, attiva e influente, alla Cop28, soprattutto perche’ l’Italia ha un grande interesse per la questione del cambiamento climatico e cerca di raggiungere la neutralità climatica nel 2050: la stessa data fissata degli Emirati per raggiungere questo obiettivo”.