Meloni in India: “La Russia minaccia la stabilità del mondo. La pace è interesse di tutti, non solo dell’Occidente”

“La pace è interesse di tutti, non solo dell’Occidente”. E’ uno dei passaggi-chiave dell’intervento del presidente Consiglio Giorgia Meloni a Nuova Delhi al Raisina Dialogue, alla presenza del primo ministro Modi. Non si poteva non parlare della minaccia russa e della guerra in Ucraina. “Non alimentiamo la falsa metafora di un mondo diviso, l’Occidente contro il Resto. L’incrollabile unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben oltre l’interesse occidentale- scandisce Meloni- è un interesse comune. Questo è, credo, un messaggio chiave che potrebbe emergere dalla Presidenza indiana del G20. Così come dal Raisina Dialogue”.

Meloni al “Raisina Dialogue”: “L’attacco russo non interessa solo l’Occidente”

“L’attacco russo non è semplicemente un atto di guerra o un conflitto localizzato. È un attacco contro l’integrità territoriale di una Nazione sovrana. In flagrante violazione dei principi fondamentali dell’ordine globale. Non possiamo permettere che vengano minacciati i fondamenti stessi del diritto internazionale- ha detto Meloni ai presenti-: senza il quale si terrebbe conto solo della forza militare. E ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal suo vicino. Questi non sono solo gli interessi dei paesi europei. Questi sono i beni comuni per la convivenza di tutti i paesi del mondo”. Pertanto, ha richiamato Meloni, “non possiamo rimanere inerti di fronte a questa provocazione contro il cuore della Carta delle Nazioni Unite. Che minaccia di minare la stabilità in tutto il mondo. Non possiamo permettere che la legge del più forte superi la forza della legge”, ha esortato la presidente del Consiglio durante il suo discorso in inglese.

Meloni: “I Paese possono brillare insieme”

Dopo il bilaterale con Meloni, il premier indiano Modi ha annuncia la “cooperazione in materia di Difesa”.”Ogni Nazione – ha concluso il premier- può essere un faro: con la ricchezza e l’orgoglio della propria tradizione e identità. I fari non si oscurano a vicenda, ma possono brillare insieme. E aiutare tutti noi a navigare in acque agitate”. Così la premier che è ospite d’onore al Raisina Dialogue a Nuova Delhi. “Stiamo affrontando una tempesta- dice nel suo bellissimo discorso- . Una terribile tempesta, che sta rendendo difficile la navigazione alle nostre navi, tra venti al traverso e onde violente che si infrangono sulla risacca. La paura si è insinuata nei loro equipaggi e anche i velisti più esperti hanno difficoltà a prendere le giuste decisioni. Chi sta a poppa, con la responsabilità dei propri equipaggi e delle proprie navi, può fare la differenza”.