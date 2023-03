Lucio Dalla, il ricordo che non ti aspetti di Stefania Craxi: “Era un grande amico di mio padre”

«Non molti sanno che nella mia giovinezza ho trascorso con Lucio Dalla un periodo gioioso e intenso della mia vita». Lo scrive su Fb la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi.

La figlia del leader socialista Bettino Craxi, in un toccante ricordo su Facebook, celebra così il 4 marzo, giorno in cui oggi il cantautore bolognese avrebbe compiuto 80 anni. E lo fa ricordando un’amicizia speciale che legava Lucio Dalla alla famiglia Craxi.

Lo fa postando una foto dove si vede il cantautore bolognese assieme al collega e amico Ron e i figli di Bettino, Bobo e Stefania Craxi.

«Lucio – scrive nel suo post su Fb la senatrice di Forza Italia – è stato un amico, un compagno di viaggio, di vacanze, una persona straordinaria, unica per generosità e semplicità, estroversa quanto geniale, con la quale per un paio di anni ho addirittura condiviso la quotidianità».

Quando Bettino Craxi andò in vacanza a casa di Lucio Dalla

Qui la figlia di Bettino Craxi cita le tappe della loro amicizia: «Roma, Milano, Bologna, Hammamet o le Tremiti (dove riuscì a trascinare anche mio padre per una vacanza!), per non parlare del girovagare l’Italia per le sue esibizioni, hanno fatto da sfondo a giornate indimenticabili, ad un rapporto che non è mai venuto meno neanche negli anni per me più difficili. Ricordo che nel gennaio del 2000, quando morì Craxi, Lucio era in concerto al Teatro Smeraldo. Da lì, con parole che ancora oggi mi commuovono, dedicò la sua “Milano” ad un “amico che non c’è più”. Ironia della sorte, era il tour dell’album “Ciao”….»

“Oggi, 4 marzo 2023, avrebbe compiuto 80 anni”

«Oggi, 4 marzo 2023, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, va a lui il mio pensiero. È il ricordo fraterno di un amico – conclude nel suo post Stefania Craxi – ma anche l’omaggio dovuto a un grande uomo, un grande artista, a un poeta dell’anima. Ciao Lucio! Mi manchi!».

(Foto Facebook dalla bacheca di Stefania Craxi)