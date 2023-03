Lorenzo Fontana: «La politica non può fare a meno del contributo femminile»

«La guida del governo del Paese affidata per la prima volta nella storia della Repubblica italiana a una donna è un segnale incoraggiante per il futuro delle nostre istituzioni». Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, alla Camera. «La storia dell’emancipazione sociale delle donne corre parallela, in età repubblicana, all’acquisizione da parte loro di un ruolo sempre maggiore in politica e nelle istituzioni», ha aggiunto. «La rappresentanza femminile è, tuttavia, ancora minoritaria in Parlamento, la cui composizione di genere rispecchia fedelmente una società che presenta ancora barriere tali da ostacolare un’effettiva uguaglianza di opportunità. Abbattere queste barriere è innanzitutto un’esigenza etica, perché, come diceva la filosofa Simone Weil, “l’uguaglianza è una necessità vitale dell’animo umano”. Si tratta, però, anche di un’impellente necessità per la politica, la quale mai come oggi non può fare a meno del contributo femminile». (ITALPRESS).