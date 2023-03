L’olio extravergine è “spaziale”: resiste a raggi cosmici e gravità. La sperimentazione in orbita lo dimostra

L’olio extravergine di oliva entra ufficialmente nella dieta degli astronauti. La gravità e i raggi cosmici non hanno effetti sulla sua qualità. E, soprattutto, «con i suoi antiossidanti può contribuire a diminuire lo stress psicofisico dei pionieri dello Spazio. Lo hanno decretato senza se e senza ma i risultati della sperimentazione sui campioni di olio d’oliva rientrati sulla Terra dopo aver trascorso sei mesi sulla Stazione Spaziale internazionale (Iss) insieme all’astronauta Esa Samantha Cristoforetti. Risultati presentati in anteprima al Villaggio Coldiretti di Cosenza, in Calabria, nell’ambito di un progetto inserito nel quadro dell’accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Crea, in collaborazione con Coldiretti e Unaprol. Ma procediamo con ordine.

L’olio extravergine resiste a raggi cosmici e gravità

La sperimentazione è servita per verificare gli effetti sul prodotto nello Spazio. Dalla Stazione internazionale i primi campioni sono tornati sulla Terra a partire da gennaio 2023. L’iniziativa dell’Asi, in collaborazione con Crea e Coldiretti – denominata progetto Evoos – ha sancito gli effetti desiderati. Stando infatti al test spaziale, la gravità e i raggi cosmici non hanno avuto effetti sulla qualità dell’extravergine rimasto 6 mesi nello spazio. Pertanto il nettare d’ulivo può entrare stabilmente nella dieta degli astronauti. Sono rimaste inalterate, infatti, le sue caratteristiche sensoriali. Nutrizionali. E salutistiche di pregio. Con la sperimentazione, dunque, si è avvalorato il fatto che i campioni di olio d’oliva rientrati sulla Terra dopo aver trascorso sei mesi sulla Stazione Spaziale internazionale (Iss) insieme all’astronauta Esa Samantha Cristoforetti, non hanno subito alterazioni sulla stabilità del prodotto e sulla durata di conservazione nelle condizioni ambientali spaziali.