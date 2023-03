Lo chef Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio di Torino (video). Lui risponde così…

“Ciccione, ciccione!”. Nonostante la straripante vittoria del “suo” Napoli allo stadio Olimpico, contro il Torino, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha vissuto una domenica triste, a causa di un gruppetto di tifosi granata che dalla tribuna lo ha pesantemente insultato, peraltro davanti alla moglie e ai figli. Come si vede dal video pubblicato su TokTok, lo chef napoletano, che recentemente ha aperto un ristorante anche a Torino, guarda con rabbia i tifosi che dal basso gli rivolgono cori, sghignazzando, da “Cuoco di me…” a “Ciccione di me…”, il tutto sotto agli occhi dei suoi bambini.

Lo chef ha indicato gli autori dei cori con il dito e poi li ha invitati a salire lì da lui, per parlarne da vicino… cosa che ovviamente non è accaduta. Il Napoli, e lo chef, sono andati via dallo stadio con la soddisfazione di aver asfaltato la squadra granata e messo a tacere quella sporadica rappresentanza della squadra granata fatta di maleducati anche un po’ vigliacchi… “Venite qua”, ma non sono venuti…

Chef Cannavacciuolo e gli insulti dei tifosi del Torino