In calo anche le bollette della luce: -20% nel secondo trimestre. Per ogni famiglia risparmio di 287 euro

Nel secondo trimestre di quest’anno le bollette della luce potrebbero segnare un calo di “oltre il 20%”. La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility italiane a Milano. “Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull’elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore”.

Una riduzione delle bollette della luce del 20% – secondo una stima di Assoutenti – produrrebbe un risparmio annuo pari a 287 euro a famiglia rispetto alle tariffe oggi in vigore.

“Gli italiani – commenta Il Sole 24 Ore – intravedono un rallentamento della corsa delle bollette. I prezzi dell’energia continuano a scendere. Gli stoccaggi pieni e un inverno mite hanno fatto il resto: il prezzo del gas, che ora si attesta intorno ai 50 euro al megawattora, ha toccato i minimi dal 2021. Un rallentamento complessivo. Con le attuali quotazioni, infatti, si attendono cali anche per la luce. Con il risultato di un risparmio complessivo per le famiglie stimato intorno ai 600 euro all’anno”.

Le previsioni formulate nei giorni scorsi dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli sono di un calo ad inizio marzo del 17% per il gas e del 25% per l’elettricità il primo aprile (quando l’Arera diffonderà l’aggiornamento trimestrale anche per la luce). Uno scenario è stato confermato anche dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. «Se il trend è quello che stiamo vivendo – ha spiegato -, credo che avremo di nuovo una riduzione rilevantissima del gas e anche dell’energia nella prossima decisione di Arera».