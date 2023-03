Il blocco degli ex Br dalla Francia è uno schiaffo e una violazione del Trattato tra Quirinale ed Eliseo

Con la decisione di ieri a Parigi, la Cassazione francese ha validato definitivamente la decisione della Corte d’appello di Parigi, che nel giugno 2022 si era opposta alla consegna dei terroristi rossi all’Italia affermando che va rispettato il loro diritto alla vita privata e familiare cosi’ come il loro diritto a un processo equo. Incredibile, ma vero. Un processo equo ed il diritto alla vita per coloro che in quegli anni, senza ombra di dubbio alcuno, ben oltre le verità giudiziarie, sono tutti responsabili di attentati e omicidi, figure di spicco autori di stragi ed esecuzioni di strada. Hanno nomi e cognomi e precise responsabilità. Il fondatore di Lotta Continua, ritenuto il mandante dell’omicidio del commissario di Pubblica sicurezza Luigi Calabresi. Giorgio Pietrostefani, abruzzese di 79 anni. Poi Narciso Manenti, riconosciuto quale l’assassino dell’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, 50 anni, ucciso davanti al figlio 14enne a Bergamo, nel marzo 1979, in uno studio medico, dove il terrorista fece irruzione con l’intento di sequestrare un medico in servizio presso gli Istituti penitenziari di Bergamo. La 68enne Marina Petrella, brigatista responsabile dell’omicidio del generale Galvaligi così come la 66enne Roberta Cappelli, sul suo conto pendono le stesse condanne.

Tutti criminali, nessun pentito

C’è poi il 67enne Giovanni Alimonti condannato per il tentato omicidio di un vicedirigente della Digos. Il 61enne Maurizio Di Marzio, brigatista rosso, legato all’attentato al dirigente dell’ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo Retrosi, nel 1981, e al tentato sequestro del vicecapo della Digos di Roma, Nicola Simone, il 6 gennaio del 1982. C’è il militato nelle Brigate Rosse Enzo Calvitti, ora 68enne, condannato in contumacia a 18 anni di carcere per associazione a scopi terroristici e banda armata. Sergio Tornaghi, condannato all’ergastolo per banda armata per l’omicidio di Renato Briano, direttore generale della “Ercole Marelli”, militante della colonna milanese Walter Alasia. Ha 71 anni Raffaele Ventura terrorista delle Formazioni Comuniste Combattenti, condannato a 20 anni di carcere per concorso morale nell’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, avvenuto il 14 maggio 1977, durante una manifestazione della sinistra extraparlamentare a Milano. Infine il 74enne Luigi Bergamin ex militante dei Pac, condannato a 16 anni e 11 mesi di reclusione perché ideatore dell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di Polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti e partecipo’ all’esecuzione di Lino Sabbadin. Sono questi i nomi delle persone che hanno legato la loro vita alla morte violenta di vittime per le quali non hanno mai avuto un momento di ravvedimento.