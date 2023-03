Giorgio Bornacin, il ricordo dell’amico di una vita, Gianni Plinio: era un politico appassionato, un uomo leale

Alle esequie di Giorgio Bornacin, che si terranno lunedì alle ore 11.30 nella Chiesa di Santa Zita a Genova, parteciperanno il Presidente del Senato, Ignazio Larussa ed il Vicepresidente Maurizio Gasparri. Nelle scorse ore, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un toccante messaggio sull’addio allo storico esponente della destra in Liguria ed ex senatore e deputato: «La scomparsa di Giorgio Bornacin mi tocca profondamente. Il suo impegno politico comincia fin da ragazzo, nella sua Liguria, è la storia di tanti tra noi. Il percorso di chi oggi milita in Fratelli d’Italia. Bornacin è stato un politico pieno di passione, un uomo con un cuore grande. Ci lascia l’eredità di una vita dedicata alle istituzioni».

La scomparsa di Giorgio Bornacin: l’addio di Gianni Plinio

«Con Giorgio se ne va l’amico fraterno di tutta una vita – ha detto Gianni Plinio, ex Presidente del Consiglio Regionale –. Scompare una pagina importante e nobile della storia della Destra politica genovese e ligure, oltre che un politico di rara competenza e trasparenza. Ci eravamo conosciuti nel turbinoso 1968 quali militanti della Giovane Italia e del Fuan. Diventammo i più stretti collaboratori di Giorgio Almirante e di Cesco Giulio Baghino in Liguria. Da allora il nostro impegno politico al servizio della gente diventò comune e quotidiano, ed è durato fino ai giorni nostri! Oltre a quello delle massime Autorità dello Stato il cordoglio del mondo politico genovese si sta esprimendo a 360 gradi, a dimostrazione di quanto grande sia il rispetto per la passione politica, la lealtà, l’impegno e l’onestà di Giorgio»