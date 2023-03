Furti e rapine a Milano, doveva scontare 5 anni di carcere: preso in una roulotte mentre dormiva

La Polizia ha arrestato un uomo di 34 anni destinatario dell’ordine per la carcerazione emesso il 5 gennaio del 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, per l’espiazione della pena di 4 anni 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di furti e rapine perpetrati a Milano.

Gli agenti hanno portato a termine un’intensa attività di indagine sviluppatasi nelle settimane precedenti a Vigevano (PV) presso un terreno di circa 800 mq ove poteva nascondersi il ricercato.

Sviluppando degli accertamenti catastali, hanno verificato come il terreno, accessibile da un cancello posto alla fine della strada della Pescatora, fosse stato frazionato in più particelle acquistate da diverse famiglie nomadi: in una di queste, all’interno di una roulotte stabilizzata, è stato rintracciato e catturato l’uomo che stava dormendo. Al 34enne gli agenti hanno anche notificato il decreto di sospensione della misura di sicurezza detentiva della Casa Lavoro emesso nell’anno 2019 per la violazione di un permesso premio.

L’uomo, che è stato condotto alla casa circondariale di Opera (MI), è stato, inoltre, indagato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, perché nel corso della perquisizione, all’interno del suo portafogli, è stata rinvenuta e sequestrata una carta d’identità, in corso di validità intestata al fratello ma riportante la foto del catturando. (ITALPRESS)