Fu picchiato nella notte di Natale a calci e col tirapugni, presi gli aggressori: due albanesi

Un giovane di 28 anni era stato pesantemente malmenato con un tirapugni e preso a calci, durante la notte di Natale, da un gruppo di giovani, nei pressi di un noto esercizio pubblico nella zona della villa Comunale di Guardiagrele. La vittima, a seguito della violenta aggressione, veniva dapprima ricoverata presso l’ospedale di Chieti e successivamente presso l’ospedale di Pescara, dove veniva dimessa con una prognosi superiore a 40 giorni. Per la violenta aggressione, i Carabinieri della locale Stazione, dopo un’approfondita e accurata indagine, sono riusciti a risalire e ad identificare i responsabili, grazie ad un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alle varie testimonianze raccolte. Per le condotte illecite poste in essere, i militari hanno quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate due ragazzi, di 20 e 26 anni, entrambi residenti a Guardiagrele, di nazionalità albanese. (ITALPRESS).