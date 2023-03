“Donne in campo” alla Fondazione An, martedì 7 marzo: festa e idee anticonformiste

Donne in campo – Ieri, oggi, domani: torna come ogni anno in una data “alternativa” – il 7 marzo- l’appuntamento con una festa che rifugge dagli slogan del mainstrem corrente. La Fondazione Alleanza Nazionale (Via della Scrofa 43,Roma) presieduta da Giuseppe Valentino farà da cornice ad una serie di protagoniste delle istituzioni, delle accademie, della politica, dell’imprenditoria, che racconteranno il loro vissuto e il loro impegno per migliorare la qualità della vita delle donne nel lavoro e nella società. Sarà un incontro davvero originale che cade in un momento “di grazia”; con Giorgia Meloni presidente del Consiglio, prima donna premier e prima donna di destra a Palazzo Chigi. Una festa nella festa per tutta la nostra comunità umana e politica. Appuntamento alle ore 17,30.

“Donne in campo” alla Fondazione An, il 7 marzo: le partecipanti

Promossa dalle riviste Realtà Nuova di Domenico Gramazio, dal Comitato donne 7 marzo diretto da Sabrina Valletta, da Rivolta ideale e dal Cenacolo degli intellettuali scomodi, “Donne in campo” vedrà confrontarsi la professoressa Alessandra Necci, docente universitaria e autrice di biografie storiche; due imprenditrici Mariastella Giorlandino e Giusy Giambertone. Poi la neo-eletta al consiglio regionale del Lazio Emanuela Mari; e un folto gruppo di consigliere di importanti Municipi romani: Daniela Gallo (I Municipio), Vanessa Borsari (XI) Valentina Torresi (XIV); e Isabella Felici, consigliera comunale di Sacrofano.

Idee, storia e proposte

Tante voci di donne impegnate nei più disparati contesti professionali arricchiranno il parterre della manifestazione. La data del 7 marzo – e non dell’8 – risponde a una precisa scelta di campo: distinguersi dalla melassa di conformismo che spesso accompagna la Festa della donna, per dare direttamente la parola alle protagoniste che, microfono in mano, attraverso le loro storie individuali lanceranno spunti di riflessione sui temi cruciali del nostro presente. E soprattutto del nostro futuro Un incontro dedicato a chi quando si parla di donne non si accontenta di slogan o fiaccolate che durano lo spazio di un mattino. La serata sarà introdotta da una performance di Balli Risorgimentali di cui curerà le coreografie la Maestra Angela D’Alessandro. Il tema delle donne durante il Risorgimento è stato più volte affrontato e martedì 7 marzo l’incontro sarà impreziosito dalla presenza di Giuseppe Garibaldi, pronipote dell’Eroe dei Due Mondi.