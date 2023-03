D’Annunzio, tour virtuale in 3D nelle stanze del Vittoriale: 160 anni fa la nascita del Vate

Domani, in concomitanza con il 160esimo anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio, il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, celebrerà il Vate con due iniziative volute dal presidente della Fondazione, Giordano Bruno Guerri: un tour virtuale in 3D per navigare tra le stanze della casa museo e il giardino e il primo Nft (Non fungible token) dedicato al celebre poeta.

Grazie a un’innovativa app e agli appositi occhiali per la realtà aumentata, sarà offerta al visitatore una visione a 360 gradi di ogni stanza e di ogni angolo del giardino della residenza del poeta.

La festa per il compleanno del Vate sarà anche palcoscenico di un annuncio: verrà presentato il primo Nft del Vittoriale, un progetto realizzato grazie al pronipote dello scrittore, Federico d’Annunzio, e alla tecnologia da lui inventata.

Tra gli oltre 8.500 oggetti che riempiono la ‘Prioria’ del Vittoriale, il primo ingresso nel Metaverso sarà della statua della Cheli: il corpo della tartaruga venne eseguito in bronzo dallo scultore e orafo Renato Brozzi, soprannominato dal poeta “l’animaliere” per l’accuratezza con cui realizzava i piccoli animali preziosi.

Il guscio è quello autentico della tartaruga Carolina vissuta nei giardini del Vittoriale e dono dalla marchesa Luisa Casati Stampa.

La Cheli in formato Nft è stata riprodotta ed è pronta per essere mostrata al pubblico del Vittoriale in anteprima mondiale, e in futuro essere messa all’asta, con un passaporto digitale immutabile: un certificato unico al mondo, che sancisce per sempre la proprietà e l’autenticità della Cheli smaterializzata a colui che la comprerà, “rendendo così la Cheli immortale e il Vittoriale degli Italiani il primo Museo al mondo a diventare eterno e la sua rappresentazione digitale irrevocabile”, spiega Giordano Guerri.

Il Passaporto della Cheli utilizzerà nuove tecnologie rivoluzionarie sviluppate da Traent e da Federico d’Annunzio, inventore e imprenditore, bisnipote del Vate, messe a disposizione in esclusiva per il Vittoriale degli Italiani.

Tecnologie che per la prima volta al mondo sono in grado di certificare la proprietà e dimostrare per sempre, di fronte a qualsiasi verificatore, l’autenticità irrevocabile dell’unico gemello digitale della Cheli autorizzato e ‘firmato’ dal Vittoriale degli Italiani; conoscere in modo unico ed esclusivo la Cheli, avendo il diritto alla fruizione assolutamente univoca ed irripetibile; osservare e verificare la presenza fisica della Cheli all’interno del Vittoriale, attraverso prove fotografiche digitali e emesse ogni giorno dal Vittoriale degli Italiani; aggiornare il Passaporto della Cheli in tempo reale, sulla base delle nuove future integrazioni emesse dal Vittoriale degli Italiani.