Cospito, il legale smentisce l’anarchico: non ha alcuna vocazione suicida ma continua la sua lotta

Il legale di Cospito smentisce Cospito che aveva minacciato di proseguire lo sciopero della fame ad oltranza e fino alle estreme conseguenze.

“Nel colloquio di ieri mattina il mio assistito sembrava certamente molto provato, ma determinato a proseguire la sua forma di protesta ma non in una condizione tale – svela a SkyTg24 Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico che ieri è stato trasferito nuovamente in ospedale su indicazione dei medici – da far ritenere imminente una sua nuova collocazione in ospedale: decisione giunta in serata”.

“Cospito non ha alcuna vocazione suicida – ribadisce il penalista che assiste l’anarchico. – Questa è una battaglia per la vita, per affermare il suo diritto alla vita”.

Cospito “è lucido, ma certamente molto provato dopo 5 mesi di sciopero della fame, siamo al 138esimo giorno: un triste primato – ha aggiunto Rossi Albertini – e ha sorpreso anche i sanitari. Credo che sia stato il valore del potassio ad aver allarmato i medici, considerando che il mio assistito rifiuta gli integratori salvavita da quando ha appreso della notizia del rigetto della Cassazione“.

“La notizia del trasferimento l’ho appresa da voi giornalisti e non dall’autorità competenti. La Pec dell’istituto di Opera è arrivata alla difesa solamente alle 20 di ieri sera dopo che decine di giornalisti avevano cercato di comunicare con me per avere notizie”, ha aggiunto Rossi Albertini.