Carceri: trovati a Regina Coeli stupefacenti, armi rudimentali e telefoni cellulari

A seguito di una perquisizione straordinaria conseguita a un’accurata attività d’intelligence che ha visto l’impiego di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise con l’impiego delle unità cinofile dalle ore 6.00, “presso il carcere romano di Regina Coeli sono stati rinvenuti tre telefoni cellulari, stupefacenti in quantità superiore a 100 grammi e armi rudimentali nella disponibilità dei detenuti”. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Ci complimentiamo per la brillante operazione, ma urgono interventi preventivi atti a impedire in origine l’introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti che in carcere fruttano il triplo che nel mondo libero. Servono rinforzi organici, strumentazioni ed equipaggiamenti. Analogamente, necessita potenziare le unità cinofile, argomento di cui si discute da anni, ma su cui si interviene solo marginalmente. Va altresì riorganizzato il modello detentivo”, ha concluso De Fazio. (ITALPRESS)