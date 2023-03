Calcio, la Procura federale della Figc apre un’inchiesta sulla lite tra Mourinho e Serra

La procura federale della Figc ha aperto un’inchiesta in merito all’espulsione di Josè Mourinho, durante Cremonese-Roma, posticipo della 25esima giornata disputato allo Zini e vinto 2-1 dai grigiorossi di Ballardini. Il tecnico portoghese è stato espulso nel corso della gara e, nelle interviste del dopo-partita, ha parlato del quarto ufficiale di gara Marco Serra di Torino. «Non sono pazzo, per avere una reazione del genere qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo Serra ha detto a Piccinini di espellermi, ma non ha avuto l’onestà di dirgli il modo in cui mi ha trattato. Voglio capire se esiste un audio di quel che mi ha detto, perché per la prima volta nella mia carriera un arbitro si è rivolto a me in modo ingiustificabile», ha detto Mourinho a fine partita. La procura federale ascolterà entrambi i protagonisti. (ITALPRESS).