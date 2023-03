Arcore, due minorenni aggredirono a colpi di manganello un coetaneo. La lite per una ragazza

Una lite per una ragazza è alla base della violenta aggressione a colpi di manganello subita lo scorso giugno da un 16enne a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della locale stazione, al termine delle indagini coordinate dalla procura per i minorenni di Milano, che hanno portato all’arresto di due fratelli di Arcore di 15 e 17 anni. I due organizzarono la violenta spedizione punitiva la scorsa estate con la complicità del padre, che poi li aiutò a fuggire.

La vittima stava cenando con un gruppo di coetanei in pizzeria, quando improvvisamente sono arrivati i due fratelli, che, dopo averlo invitato a seguirlo nel parcheggio tra le macchine, in concorso con il padre di 50 anni, l’hanno colpito con calci, pugni e colpi di manganello, per sottrargli il telefono, che poi hanno distrutto. I dipendenti della pizzeria hanno immediatamente allertato i carabinieri e tentato di placare gli aggressori, ma sono stati a loro volta minacciati con i manganelli. I due fratelli, poi, sono fuggiti sull’auto guidata dal padre. Il 16enne è stato trasportato incosciente all’ospedale San Gerardo di Monza, da cui è stato dimesso con dieci giorni di prognosi per contusioni multiple e un trauma cranico.