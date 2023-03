Ambulanza a sirene spiegate trasporta gli influencer napoletani: appena 89 euro di multa (video)

Napoli, arriva un’ambulanza a sirene spiegate e la folla fa spazio. Non si tratta però di un’emergenza sanitaria perché dal mezzo di scorso scendono gli ospiti musicali (si tratta di influencer) di una festa per l’inaugurazione di un negozio a cui ha preso parte anche la nota Tik-Toker Rita De Crescenzo.

La denuncia corre sui social: infermieri e medici napoletani indignati

Dal filmato, pubblicato dal profilo dello stesso negozio e segnalato al deputato dell’Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si riesce a capire che si tratta di un’ambulanza vera, non dell’Asl ma noleggiata a una ditta privata.

«Bisogna togliere la licenza comunale al gestore di queste ambulanze. Abbiamo la targa quindi si può risalire al gestore dell’ organizzazione di volontariato che ha i permessi per utilizzarle. Hanno infangato la nostra professione! La devono pagare», ha dichiarato l’associazione Nessuno tochi Ippocrate dopo aver visto il video pubblicato dal deputato molto attento a ciò che postano sui Social.

Sanzionato l’autista dell’ambulanza che ho portato gli influencer

E la Polizia Municipale, coordinata dal generale Ciro Esposito, si è messa subito al lavoro. Gli agenti della sezione San Lorenzo, insieme con il comandante, il capitano Gaetano Frattini, sono subito intervenuti ma l’ambulanza che aveva trasportato gli influencer si era allontanata. Grazie al numero di targa e ai riscontri emersi dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono però riusciti ad individuarla in breve tempo. Così come il conducente, al quale ora viene contestato l’uso improprio del mezzo di soccorso, peraltro con le sirene attivate anche se si era in assenza di una reale emergenza. La ditta proprietaria dell’ambulanza, invece, verrà segnalata alla prefettura per i provvedimenti del caso.

Al titolare del negozio, intanto, la Polizia Locale ha già notificato due sanzioni che lo puniscono per avere organizzato uno spettacolo senza autorizzazioni e per la musica ad alto volume diffusa con addirittura quattro casse da 500 watt. Irregolarità sono emerse anche nelle insegne pubblicitarie. E anche per questo il negoziante è stato multato.

«Di certo – dice Borrelli – la sanzione irrisoria di 89 euro a carico della società di ambulanze ‘San Luca’, che secondo le prime informazioni apprese dalla Polizia Municipale, pur avendo i mezzi assicurati non sarebbe titolata per il trasporto privato nel Comune di Napoli, è infinitamente inadeguata ai danni provocati. Bisogna provvedere al ritiro di ogni autorizzazione e a una denuncia penale».